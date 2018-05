15 medalii cucerite de sportivii careieni de la SAKURA

In data de 05.05,2018 sportivii de la A.C.S.Sakura Carei au participat la competitia Szatmar Kupa- concurs international de karate ,organizat in orasul Mateszalka, Ungaria. La acest concurs au participat 210 de sportivi de la 21 de cluburi de karate din Ungaria si Romania. A.C.S.Sakura Carei a participat la acest eveniment cu 10 spotivi, insotiti de antrenorii lor,Daraban Gheorghe si Engber Ingrid.

A fost o competitie reusita pentru noi, ne-am intors acasa cu 15 medalii. Ne bucuram foarte mult de aceste rezultate, avand in vedere ca aceasta competitie a fost considerata de noi ca o verificare inainte de...