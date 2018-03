,,Ziua mondială a drepturilor consumatorilor/World Consumer Rights Day” este marcată, în fiecare an, în data de 15 martie și are la bază serviciile de care beneficiază consumatorii.

Atât în țară, cât și în afară, sunt organizate diverse evenimente, seminarii, acțiuni de informare în piețe și în școli, supermarketuri, hipermarketuri etc., ce au ca scop creșterea gradului de conștientizare a drepturilor consumatorului.

Pentru acest an, tema propusă pentru sărbătorirea Zilei mondiale a drepturilor consumatorilor este ,,Realizarea de pieţe digitale mai echitabile”... citeste mai mult

