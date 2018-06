15 iunie- Comemorare Mihai Eminescu

Vie in inima romanilor, poezia lui Mihai Eminescu a fost comemorata la 129 de ani de la moartea marelui poet.

In Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București in care a fost condus pe ultimul drum, preotii au oficiat o slujba de pomenire si i-au cantat si acum vesnica pomenire. Oameni simpli, artisti si scriitori au venit cu totii pentru a spune o rugaciune si pentru a aprinde o lumanare in amintirea geniului. La slujba de comemorare a fost prezent si omul de afaceri, Bobby Paunescu, potrivit B1TV. citeste mai mult