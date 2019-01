Camera de Comerţ şi Industrie Suceava a anunţat finalizarea proiectului „Let’s Start Up Afacerea Ta!”, prin care mai mulţi antreprenori au obţinut finanţări de până la 180.000 de lei. Preşedintele executiv al CCI Suceava, Lucian Gheorghiu, a precizat că proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Schema de ajutor de stat Romania Start Up Plus. Proiect a fost implementat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Botoşani în calitate de... citeste mai mult