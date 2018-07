15,9% dintre romani ar plati cu 20% mai mult pentru servicii de calitate Un roman din patru ar plati cu 10% in plus in interactiunea cu o companie pentru o experienta si o calitate a serviciilor exceptionale, iar 15,9% ar plati chiar cu 20% mai mult, arata un studiu realizat de UP! Your Service, liderul global in construirea unei culturi superioare a serviciilor.

71% sustin ca rapiditatea si eficienta interactiunii cu o companie sunt principalele aspecte care le-ar face experienta mai buna si pentru care ar fi dispusi sa plateasca in plus, urmate de angajatii mai pregatiti si mai... citeste mai mult