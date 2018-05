Interviu cu Mauro Frola, preşedintele companiei MAP - Maşini Agricole Performante, importator unic al produselor Same Deutz Fahr - Ce produse noi aduceţi pe piaţă în 2011? - Am completat gama de produse. Am adus o combină Deutz Fahr 6040...

Agro-Business, 30 Iunie 2011