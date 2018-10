În fiecare an la 14 octombrie, credincioşii ortodocşi o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Este o sărbătoare care an de an mână paşii a zeci de mii de credincioşi spre Iaşi acolo unde se află cinstitele moaşte ale sfintei pentru a i se închina...

Informatia zilei SM, 14 Octombrie 2016