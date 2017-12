14 oameni au fost ucisi intr-un raid aerian in Yemen 14 civili au fost omorati intr-un raid al coalitiei conduse de Arabia Saudita care combate rebelii huthi din tara, care a avut loc intr-o piata din vestul Yemenului. Captura foto: Digi24 International Atacurile au avut loc marti dimineata, in localitatea Al-Haima, din nord-estul orasului Taez, aflat sub controlul fortelor presedintelui Abd Rabbo Mansour Hadi, inconjurat in prezent de insurgenti.

