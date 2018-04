132 de dosare pentru Rabla Clasic, 13 dosare pentru Rabla Plus

Datele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) arată că 132 de dosare au fost acceptate în cadrul Programului Rabla Clasic, iar 13 în cadrul Rabla Plus.

Prin cele 132 de dosare aprobate pentru Rabla Clasic se vizează achiziţionarea a 317 autovehicule, în timp ce prin cele 13 dosare avizate în varianta Plus se vor cumpăra 20 de autoturisme, dintre care 5 electrice-hibrid şi 15 electrice 100%.

Pe de altă parte, în Rabla Clasic, au fost respinse, în această primă etapă, 27 de dosare, iar, în Rabla Plus, două.

Listele persoanelor juridice acceptate... citeste mai mult