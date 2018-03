130 de Angajatori de TOP participa la Sala Palatului, pe 23-24 martie Cea mai mare editie Angajatori de TOP are loc in Bucuresti pe 23-24 martie la Sala Palatului. Angajatori de TOP Bucuresti reuneste 130 de companii, dintre care cei mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in Automotive, Inginerie, Servicii medicale, IT, Telecom, FMCG, BPO, Retail, Financiar – Bancar, Audit si Consultanta.

"Editia aceasta ne propunem, alaturi de partenerii nostri, sa avem si un rol educational prin care sa le oferim candidatilor informatii si sfaturi utile... citeste mai mult