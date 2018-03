Patru suspecti arestati de Turcia in cazul atentatului de ieri Patru suspecti au fost arestati in cazul atentatului cu masina-capcana din Ankara. Politia turca a arestat, luni, in sud-estul tarii, patru suspecti in cazul atentatului cu masina-capcana...

9am, 14 Martie 2016