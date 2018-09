In fiecare an, pe 13 Septembrie aniversăm Ziua Pompierilor din România, rememorând cu respect şi recunoştinţă sacrificiul ostaşilor pompieri care, în urmă cu 170 de ani, pe 13 septembrie 1848, au scris o pagina de devotament şi eroism în istoria neamului.

Atunci, în Bătălia din Dealul Spirii, Compania de Pompieri din Bucureşti condusă de bravul căpitan Pavel Zăgănescu a înfruntat cu eroism numeroasa oaste otomană venită să înăbuşe revoluţia paşoptistă şi aspiraţiile de emancipare socială şi naţională ale românilor.

In anul 1860, Primul Parlament al României acordă participanţilor la eroicul act, pensii pe... citeste mai mult

azi, 10:13 in Locale, Vizualizari: 23 , Sursa: Dambovita in