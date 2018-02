7 premii şi 6 menţiuni au luat elevii din „Pepiniera de Olimpici” a Braşovului, la Concursul cu participare internaţională de Fizică, de la Voroneţ, Suceava, din cadrul Taberei de Fizică, Astronomie şi Astrofizică „Marin Dacian Bica”, ce s-a desfăşurat în perioada 5-9 februarie 2018.

Este al doilea an în care Braşovul trimite reprezentanţi în acest concurs şi tot al doilea an în care braşovenii se întorc cu premii.

Copiii care au obținut rezultate excelente provin de la mai multe şcoli gimnaziale din municipiul Brașov, dar şi din Săcele şi sunt în clasele a VI-a şi a VII-a. Elevii recunosc că au avut emoţii, dar au reuşit să