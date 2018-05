13 persoane au murit in nordul Indiei dupa ce au consumat bauturi alcoolice produse in casa Cel putin 13 persoane au murit in statul Uttar Pradesh din nordul Indiei dupa ce au consumat bauturi alcoolice produse in casa, a informat luni politia, citata de DPA.

