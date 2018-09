13.000 pachete cu tigari, confiscate in urma unei actiuni la frontiera

Politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au descoperit 13.000 de pachete cu tigari de contrabanda ce urmau sa fie comercializate pe piata neagra de desfacere.

La sfarsitul saptamanii trecute, pe timpul unor misiuni specifice desfasurate in zona de responsablitate, politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au descoprit un autoturism marca Mercedes, inmatriculat in Romania, despre care aveau informatii ca este folosit pentru transportul tigaretelor de contrabanda, in habitaclul caruia se gaseau mai multe colete care contineau cartuse cu tigari.

In cele 26 colete s-a descoperit cantitatea... citeste mai mult

