Încep emoţiile pentru semifinaliştii Eurovision România: Selecţia Naţională debutează duminică, 27 ianuarie a.c., la Iași, cu prima semifinală. Sub sloganul „Împlinește visul!”, 12 piese vor deschide seria show-urilor Eurovision România, dar numai șase dintre acestea vor contiua lupta pentru a reprezenta țara noastră în finala internațională.

Eurovision 2019 Lista pieselor care vor concura în semifinala de la Iași, în ordine alfabetică:

Army of love - Bella Santiago

Muzică şi versuri: Bella Santiago, Alex Luft

Dear Father - Laura Bretan

Muzică: Mihai Alexandru

Versuri: Alexa Niculae

Destin - Trooper

Muzică şi versuri: Aurelian Dincă

Rock This Way – Ommieh & Anakrisez

Muzică:... citeste mai mult

acum 44 min. in Actualitate, Vizualizari: 15 , Sursa: TVR in