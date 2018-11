Transformarea dormitorului intr-un spatiu ferit de contaminanti este o sarcina dificila, si in special costisitoare, asa cel mai bine este sa incepi cu schimbari marunte. Orice schimbare in bine se va reflecta in mod automat asupra sanatatii. Tu decizi cu ce incepi – poate fi schimbarea saltelei, sau inlocuirea asternuturilor pentru pat.

Iata o lista cu 12 obiecte si produse cancerigene pe care trebuie sa le scoti cat mai repede din dormitor.

Inlocuieste pernele si fetele de perna cu materiale organice

Majoritatea oamenilor considera ca pernele si fetele de perna... citeste mai mult