12 decembrie. Pasionatii de numerologie stiu cat de importanta este ziua de 12 decembrie. 12 este un numar foarte puternic in numerologie. El reprezinta intregul, completul. Sunt 12 luni in an, sunt 12 semne zodiacale. Ajungem la finalul unui ciclu de 12 si o luam de la capat.

12 decembrie. Asadar, suntem in 12-a zi, din a 12-a luna a anului. Ceea ce face ca energia zilei sa devina si mai puternica.

12 decembrie. 12.12 este un portal care deschide starea de constienta. 12.12 are o vibratie puternica, ce ne impinge sa evoluam. Aceasta data este o combinatie intre puternica cifra 1, numarul... citeste mai mult