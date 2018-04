Un barbat din comuna Miroslava, din apropierea municipiului Iasi, a fost intepat de o viespe chiar in cerul gurii. Barbatul in varsta de 56 ani, din satul Ciorbesti, culegea strugurii din vie. La un moment dat, o viespe i-a intrat in gura. In urma...

Buna ziua Iasi, 18 Octombrie 2010