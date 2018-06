11 romani au fost raniti in urma unui accident petrecut in Bulgaria Un autocar inmatriculat in Romania a fost implicat joi intr-un accident, langa Vidin. In urma acestuia 11 romani au fost raniti usor, potrivit primelor date transmise de Ministerul Afacerilor Externe.

Mai multe despre Bulgaria, accident, romani Sursa foto: pexels.com Social citeste mai mult

azi, 00:54 in Social, Vizualizari: 31 , Sursa: 9am in