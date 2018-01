Casa Albă consideră cartea "Foc şi Furie: În interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump" ("Fire and Fury: Inside the Trump White House), scrisă de Michael Wolff, drept o lucrare plină de "afirmaţii false", un "gunoi de ficţiune tabloidă".

Jurnalistul Michael Wolff face dezvăluiri despre ambiţiile prezidenţiale secrete ale Ivankăi Trump şi oferă date despre aprecierea pe care Donald Trump o are pentru magnatul Rupert Murdoch, deşi admiraţia nu pare a fi reciprocă.... citeste mai mult

