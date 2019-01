11 ianuarie 1994 – 11 ianuarie 2019. 25 de ani de NATO

11 ianuarie 1994. Un moment istoric in evolutia democratica a Romaniei. La Cartierul General al NATO din Bruxelles, ministrul afacerilor externe Teodor Melescanu semneaza, in numele tarii noastre, documentele de aderare la initiativa americana a Parteneriatului pentru Pace. Un demers politico-militar, o mana intinsa de peste Ocean pentru partenerii din Europa de Est, care aspirau si visau atunci ca va veni candva momentul aderarii la NATO. Steagul Romaniei s-a ridicat la Cartierul General al NATO de la Bruxelles pe 2 aprilie 2004, adica 20 de ani mai tarziu. In prealabil, martie 2004, la Washington a avut loc la Casa Alba o impresionanta... citeste mai mult

