Contribuabilii persoane fizice au datorii către stat de 14-15 miliarde de lei acumulate în ultimii cinci ani, iar Ministerul Finanţelor vrea să stimuleze achitarea lor anul acesta. Astfel, ANAF a publicat pe site-ul propriu "lista neagră" cu cei 11.000 de români datori la Fisc

"Am vorbit de acest lucru la început acestui an când am făcut declaraţia unică şi la acea dată vorbeam de restanţe, de faptul că ANAF nu a trimis în ultimii cinci ani de zile decizii de impunere către anumite categorii de persoane, de contribuabili. Şi atunci e normal ca fiecare să ştie într-un final ce are de dat către stat şi undeva prin toamnă să avem o centralizare a acestor informaţii... citeste mai mult

acum 43 min. in Social, Vizualizari: 25 , Sursa: A1 in