1000 de meciuri pentru Casillas

Dupa peste 1000 de meciuri jucate, s-a retras cu un super gol. A jucat 1023 de meciuri de fotbal si s-a retras in aplauzele intregului stadion! Vezi ce gol FABULOS a dat in ultima aparitie pe teren! Graham 'Grezza' Alexander este un scotian in varsta...

Buna ziua Iasi, 2 Mai 2012