„100 DE ZILE DE MESAJE PREVENTIVE” – Daca e marti, politistii vorbesc femeilor

Intrucat in sezonul cald, vestimentatia lasa mai usor la vedere bijuteriile doamnelor si domnisoarelor, pentru a nu deveni victime ale infractiunilor de talharie, politistii va recomanda:

Evitati sa va deplasati pe alei intunecate sau strazi necirculate;

Daca trebuie sa iesiti pe strada seara tarziu, alegeti sa fiti insotit/a de cineva care va poate apara in caz de pericol;

Manifestati prudenta fata de persoanele care va abordeaza sub diferite pretexte sau incearca sa va

