100 de morti si mii de raniti in urma cutremurului din Papua Noua Guinee. Un nou seism s-a produs vineri dimineata Raportul realizat in urma cutremurului produs pe 26 februarie, in Papua Noua Guinee, a aratat ca 100 de persoane au murit si alte cateva mii au fost ranite. Mai multe despre cutremur, raniti, morti, Papua Noua Guinee Foto: pixabay.com International citeste mai mult

azi, 16:04