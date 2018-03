Asezat la confluenta intereselor unor mari imperii, cãlcat timp de un mileniu de nãvãlitorii barbari dinspre est si nord, apoi 500 de ani de imperiile vecine, poporul roman s-a organizat la sfarsitul secolului al XIVlea in trei principate. Astfel, a reusit sã reziste tuturor acestor vicisitudini si, in epoca modernã, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, sã alcãtuiascã un stat unic si independent (1859- 1866). Treptat, cel mai mare pericol pentru integritatea si independenta poporului roman a venit de la rãsãrit. Rusia taristã, cu o consecventã fãrã egal, utilizand rãzboiul, teroarea, crima si inselãciunea, a inaintat spre vest si sud. Moldova si Tara... citeste mai mult