100.000 de pensii vor fi recalculate din octombrie: Iohannis a semnat decretul. Ce impact bugetar are noua lege

Legat de acest aspect, liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus că "se va implementa uşor. „Este, de fapt, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Noi am avut două intervenţii pe această lege, în 2016, dacă ţin minte cred că în decembrie, dacă nu greşesc, am reparat o inechitate pentru mineri, iar în această vară înainte de încheierea sesiunii parlamentare am adoptat, am propus un amendament la un proiect de lege de modificare a Legii pensiilor tot în acest sens, să se elimine nişte inechităţi generate de aplicarea unor legi (...) ce vizau recalcularea drepturilor de... citeste mai mult