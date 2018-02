Magneziul este un mineral care se gaseste in cantitati uriase in corp in mod normal. Ofera putere oaselor, regleaza tensiunea arteriala, previne pietrele la rinchi, scade rezistenta la insulina si scade nivelul de colesterol din corp. Atunci cand ai deficienta de magneziu, incep sa apara o multime de efecte secundare. Nu mai dormi bine, esti mereu nervoasa si mereu obosita.

Deficienta de magneziu poate fi cauza de abuzul de alcool, de consumul regulat de cafea, de medicamente si de stres. Daca ai aceste simptome, mergi imediat la medic pentru tratament.

1. Pierderea apetitului

2. Oboseala

3. Insomnie

4. Anxietate, depresie