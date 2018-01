Una dintre cele mai mari probleme este variația de greutate. Mai ales în timpul iernii și al sărbătorilor mulți se îngrașă. Și poate mai greu decât să slăbești este să nu te îngrași la loc. Nu spun că e ușor să dai jos kilogramele, mai ales când ele sunt în număr considerabil, dar, după atâta chin, cea mai mare groază este ca totul să fie degeaba. Eu știu cum e. Am trecut prin asta deși nu am avut de dat jos zeci de kilograme. Dar tot n-aș vrea să mai arăt ca înainte.

Plus că variațiile de greutate nu sunt prea... citeste mai mult