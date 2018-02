10 proiecte pe fonduri europene pentru Telciu, în acest an Comuna Telciu continuă să se modernizeze cu fonduri europene și în 2018. Din ce am discutat, joi, cu primarul Sever Mureșan, reiese că în acest an cea mai mare unitate administrativ-teritorială de pe Valea Sălăuței are deja în lucru sau va derula nu mai puțin de 10 proiecte finanțate cu bani europeni.

„Două din aceste proiecte sunt deja în curs de implementare, mai precis modernizarea drumurilor agricole, precum și modernizarea infrastructurii rutiere locale, ce include drumul Telciu -... citeste mai mult

azi, 18:47 in Locale, Vizualizari: 46 , Sursa: Mesagerul in