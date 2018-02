Iata 10 motive in plus sa adaugi sfecla rosie in dieta ta: 1. Nu are grasimi trans, grasimi saturate si este foarte satioasa. 2. Sursa bogata de acid folic, vitamina din grupa B care ajuta la regenerarea celulelor organismului. 3. Sfecla rosie este...

Realitatea, 26 Martie 2016