10 predictii pentru piata imobiliara in 2018 Piata imobiliara a fost in plina crestere in anul 2017. Ce va aduce 2018? Vor scadea preturile sau vor creste? Merita sa investesti intr-o afacere imobiliara? Iata top 10 predictii 2018 pentru piata imobiliara. In ce se merita sa investesti si se aproximeaza ca investitiile vor depasi pragul de un miliard de euro.

Specialistii in consultanta imobiliara sustin ca Romania are sanse sa depaseasca performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est, ceea ce inseamna ca anul 2018 va fi un... citeste mai mult

azi, 08:13 in Imobiliare, Vizualizari: 31 , Sursa: Manager in