Artista Măriuca Verdeş, iniţiatoarea Asociaţiei Călineştenii Ţării Maramureşului şi a Şcolii Rădăcinilor Străbune, are în plan să aducă folclorul în şcoli. Recent, Măriuca a participat la un eveniment desfăşurat în ţinutul încărcat de tradiţii al Bucovinei. Proiectul intitulat „10 pentru folclor” a ajuns la ediţia a treia, iar în acest an a reunit peste o sută de artişti populari din judeţul Suceava şi nu numai. Invitaţii speciali ai manifestărilor culturale din acest an au fost Măriuca Verdeş şi Călineştenii Ţării Maramureşului care au străbătut câteva din satele sucevene unde au pledat în favoarea promovării folclorului... citeste mai mult