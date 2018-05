10 medalii pentru dansatorii turdeni la un concurs național

In 19 mai s-a desfasurat la Medias, Cupa Mirajul Dansului - Ed. a VIII-a la dans sportiv, concurs national la care au participat peste 250 de sportivi din tara. Sportivii Clubului de Dans Sportiv Potaissa Turda s-au intors acasa cu 10 medalii, obtinute in 5 concursuri.

Rezultate in finalele competitiei :

DABIJA DANIEL - BEREKMERI IRIS - E 12-15 ani, Locul 1

VASVARI DRAGOS - OLTEAN LORENA - E peste 16 ani, standard, Locul - E peste 16 ani, latino, Locul 2

MULEA HATEGAN ROBERTO - HADA... citeste mai mult