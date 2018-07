10 ani de EERC in Romania

Educational Enrichment for Romanian Children (EERC) organizeaza Sambata, 7 Iulie 2018, la Hotelul Aro Palace din Brasov, un eveniment aniversar cu ocazia implinirii a 10 ani de activitate.



In cadrul evenimentului, va avea loc o festivitate de premiere a celor implicati in proiect, la care vor participa invitati de onoare din Statele Unite ale Americii si din Romania.



Organizatia selecteaza elevi romani promitatori din scoli generale si licee din Romania pentru a participa la tabere de vara “ summer camps” in zona Bostonului.



