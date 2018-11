Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” Constanța organizează un proiect dedicat Centenarului în data de 26 noiembrie. Acesta poartă numele „1 Decembrie – România Mare ”.



Proiectul face referire la atragerea a 100 de tineri din cadrul unităților școlare și din rețeaua ONG Toghether Everyone Achives More și se concentrează pe dezvoltarea unor instrumente nonformale de lucru în activitățile de istorie prin prelucrarea de informații având caracter istoric și redat sub forma unor hărți informaționale.



Tinerii participanți vor prezenta... citeste mai mult