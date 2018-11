Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă, susținută de primarul Cătălin Flutur, care a mai arătat că pe lângă cărțile pentru copii, municipalitatea susține financiar și editarea a două volume scrise de autori botoșăneni.



”Deja am votat și am aprobat editarea a două cărți cu tematica Unirii cu autorii Gică Manole și doamna Lucia Olaru Nenati. Am achiziționat CD-ul cu cărți colorate pentru copii cu tema Marea Unire de la 1918”,

Cătalin Flutur, primarul municipiului Botoșani



De asemenea, tot în aceeași zi va fi dezvelit bustul colonelului...

