1.700 de cereri pentru 240 bilete de tratament

Biletele de tratament au inceput sã fie la mare cãutare in randul salariatilor si pensionarilor vasluieni. Semnarea contractelor cu operatorii privati care administreazã statiuni balneare, precum si deschiderea sezonului la mare au fãcut ca numãrul cererilor pentru bilete de tratament sã creascã rapid. Astfel, pentru a IX-a serie de beneficiari care va pleca la tratament in data de 24 iunie 2018, pentru 240 de bilete au fost inregistrate 1.700 de cereri. Potrivit datelor Casei Judetene de Pensii Vaslui, in total, pentru anul curent, au fost depuse 5.900 de cereri. Biletele de tratament se acordã individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera... citeste mai mult