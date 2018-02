1.515 familii din judet au solicitat alocatii europene

În cursul anului 2017, la Agentia Judetenã pentru Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui s-au inregistrat 1.515 solicitãri de completare a formularelor europene pentru cetãteni din judetul Vaslui care lucreazã in tãri membre ale Uniunii Europene. Pentru stabilirea dreptului in tãrile membre, sunt necesare mai multe tipuri de formulare, astfel cã pentru toate cele 1.515 solicitari s-au completat 2.765 formulare europene. Toate solicitãrile inregistrate la AJPIS Vaslui au fost rezolvate cu operativitate si in conformitate cu legislatia in vigoare.... citeste mai mult