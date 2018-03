Ministerul Agriculturii a publicat lista celor 10 centre de preluarea a lanii din tarã. Unul din centrele care functioneazã si unde oierii care solicitã ajutorul de minimis de un leu pe kilogramul de lanã comer – cializatã pot sã vandã lana este deschis la Tutova, de cãtre firma SC Eurobussiness 83 SRL. Firma are o capacitate de colectare de 1.000 tone de lanã, care va fi exportatã in Germania, Turcia si Austria. La nivelul judetului Vaslui din cei 1.130 de crescãtori, care detin efective de 270.000 ovine, doar 343 de fermieri au fost inregistrati in registrul unic pentru accesarea programului. Avand in vedere cererile inregistrate de fermieri, cantitatea totalã de lanã... citeste mai mult