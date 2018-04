Six, Six, Six, the number of the Beast! Toți copiii știu jocul ăsta! Am putea să-i învățăm unul nou: 02.04.09! 4 februarie 2009! Ziua în care democrația în România a fost pur și simplu suspendată! Premier? Emil Boc! După el, Mihai Răzvan Ungureanu! Urmat de Victor Ponta! Apoi, la rând, Dacian Cioloș! Urmat de Sorin Grindeanu și Mihai Tudose! Câți sunt? Unu, doi… șase! Cel mult, și cu mare indulgență, poate Emil Boc n-a știut de protocol! Restul, sigur au avut habar dacă nu de existența lui, măcar de întrebarea dacă există! La fel, vreo 3 premieri interimari din care doi sigur știau de pact: Predoiu și Oprea! Predoiu era chiar ministru al Justiției în... citeste mai mult