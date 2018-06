Sambãta trecutã, la ora 18.35, politisti din cadrul Serviciului Rutier Vaslui, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe Drumul Judetean 207 H, pe raza localitãtii Chitoc, comuna Lipovãt, au oprit pentru control un autoturism, condus de un bãrbat in varstã de 43 de ani, din aceeasi localitate. Testarea bãrbatului cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care conducãtorul auto a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. În cauzã a fost intocmit dosar de cercetare penalã pentru sãvarsirea infractiunii de ßconducerea unui... citeste mai mult