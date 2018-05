Pe 3 mai, in cursul diminetii, politisti din cadrul Serviciului Politiei Rutiere Vaslui, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza localitãtii Oltenesti, la intersectia DN 24B si DJ 244K, au oprit un autoturism inmatriculat in judetul Vaslui. Întrucat conducãtorul autoturismului, un bãrbat in varstã de 41 de ani, din Oltenesti, emana halenã alcoolicã, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul alcooltest. Rezultatul testãrii a indicat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur in aerul expirat.... citeste mai mult